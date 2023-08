JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Donnerstagmittag

JinkoSolar im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,50 EUR nach oben.

Um 12:03 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,50 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 31,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,35 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.167 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2022 auf bis zu 64,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 103,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,15 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 4,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JinkoSolar ließ sich am 14.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 25,52 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 107,88 Prozent auf 30.693,14 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 23.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 62,56 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

