JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 34,06 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 34,06 USD. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 34,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.987 Stück gehandelt.

Am 30.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,61 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 89,69 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2023 Kursverluste bis auf 32,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.08.2023 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 25,52 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 CNY je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 107,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30.693,14 CNY. Im Vorjahresviertel waren 14.764,78 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 26.10.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 23.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 62,56 CNY fest.

