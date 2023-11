JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Freitagmittag zu

JinkoSolar im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 32,95 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 32,95 EUR. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 33,00 EUR. Mit einem Wert von 32,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 14.360 JinkoSolar-Aktien.

Bei 56,90 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 72,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 23,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,07 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 24,21 CNY. Im letzten Jahr hatte JinkoSolar einen Gewinn von 2,74 CNY je Aktie eingefahren. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.930,47 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 81,10 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will