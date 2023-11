JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar fällt am Freitagnachmittag

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 34,89 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:50 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 34,89 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 34,88 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 36,50 USD. Bisher wurden via New York 50.153 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,27 USD) erklomm das Papier am 12.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JinkoSolar ein EPS in Höhe von 81,10 CNY in den Büchern stehen haben wird.

