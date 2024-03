JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,49 USD zu.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 26,49 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 27,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,75 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 53.218 JinkoSolar-Aktien.

Am 01.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,21 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 23,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 14,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,73 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.705,58 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.930,47 CNY ausgewiesen.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 83,16 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

