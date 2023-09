JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 28,35 EUR.

Das Papier von JinkoSolar konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 28,35 EUR. In der Spitze legte die JinkoSolar-Aktie bis auf 28,40 EUR zu. Bei 28,40 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 2.840 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,05 EUR erreichte der Titel am 22.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 51,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 5,47 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 28.04.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,00 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,15 CNY je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.534,91 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JinkoSolar einen Umsatz von 19.303,72 CNY eingefahren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 62,71 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will