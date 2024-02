JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gibt am Mittag nach

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 26,34 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 22:15 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 26,34 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 26,26 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,85 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.464 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,96 USD an. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 123,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 23,12 USD. Mit Abgaben von 12,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,73 CNY aus.

Am 30.10.2023 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,74 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.519,32 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.930,47 CNY ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 81,02 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will