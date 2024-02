JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 26,34 USD.

Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel um 22:15 Uhr um 3,1 Prozent auf 26,34 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 26,26 USD. Bei 26,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 142.464 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 123,84 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 23,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 12,22 Prozent sinken.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 CNY aus.

Am 30.10.2023 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 24,21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 31.930,47 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 81,02 CNY je JinkoSolar-Aktie.

