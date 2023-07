JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:51 Uhr 0,3 Prozent auf 39,30 EUR. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,30 EUR aus. Bei 39,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.495 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei 67,45 EUR erreichte der Titel am 02.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 6,36 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 28.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,00 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 23.534,91 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 14.764,78 CNY umsetzen können.

Am 14.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 51,32 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will