JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittag tiefer

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 29,75 EUR ab.

Um 11:56 Uhr rutschte die JinkoSolar-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 29,75 EUR ab. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 4.654 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 56,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,26 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar -3,15 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.534,91 CNY im Vergleich zu 19.303,72 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte JinkoSolar am 26.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 64,25 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will