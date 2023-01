JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel JinkoSolar 52,80 EUR

Die JinkoSolar-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 52,80 EUR. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,15 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 51,20 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.449 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 75,35 EUR erreichte der Titel am 08.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 32,00 EUR. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 65,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.10.2022 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,74 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 CNY erwirtschaftet worden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.519,32 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 130,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.473,91 CNY erwirtschaftet worden waren.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 20,62 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com