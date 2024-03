JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Nachmittag tief südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,0 Prozent auf 24,33 USD.

Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 8,0 Prozent auf 24,33 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,04 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 247.354 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 01.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 112,54 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 USD. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,30 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,59 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2023 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,21 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 31.930,47 CNY gegenüber 30.705,58 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 86,27 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

