JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 26,75 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 09:14 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 26,75 EUR. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 26,55 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 27,20 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.455 JinkoSolar-Aktien.

Am 22.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,05 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 120,75 Prozent zulegen. Am 20.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 16,00 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von -3,15 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.303,72 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JinkoSolar am 26.10.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 62,71 CNY im Jahr 2023 aus.

