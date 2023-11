JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Nachmittag freundlich

JinkoSolar im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 35,35 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 35,35 USD zu. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 35,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 13.685 JinkoSolar-Aktien.

Bei 61,27 USD erreichte der Titel am 12.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 73,32 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 25,15 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 40,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.930,47 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JinkoSolar einen Umsatz von 19.519,32 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 81,10 CNY je Aktie belaufen.

