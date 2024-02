JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 25,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 25,59 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,11 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 25,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 17.389 JinkoSolar-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,96 USD erreichte der Titel am 10.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 130,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,65 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,73 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,21 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,74 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.930,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.519,32 CNY in den Büchern standen.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 81,02 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

