JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 23,55 USD.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 23,55 USD. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,48 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 24,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 12.907 Stück.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 58,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 16,70 USD fiel das Papier am 31.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2023.

Am 30.10.2024 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 3,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,16 Prozent auf 3,42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q4 2024 wird am 07.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,76 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will