JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 38,20 EUR nach oben.

Um 12:02 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 38,20 EUR nach oben. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,85 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 4.110 Stück.

Am 02.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,45 EUR an. 76,57 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.04.2023 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,00 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.534,91 CNY – ein Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 14.764,78 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 51,32 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

