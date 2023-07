JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 42,74 USD.

Das Papier von JinkoSolar legte um 15:46 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 42,74 USD. Bei 43,55 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 43,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 53.098 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,10 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 38,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,99 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 16,00 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 0,60 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.764,78 CNY in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 51,32 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

