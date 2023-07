JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Vormittag zu

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 38,80 EUR.

Um 09:11 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 38,80 EUR zu. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 38,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 38,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 575 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 73,84 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.06.2023 bei 36,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,00 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.534,91 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 51,32 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

