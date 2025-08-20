DAX24.293 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.849 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,27 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Kursentwicklung im Fokus

JinkoSolar Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von JinkoSolar

21.08.25 16:11 Uhr
JinkoSolar Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von JinkoSolar

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 22,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
19,12 EUR -1,08 EUR -5,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:48 Uhr um 3,7 Prozent auf 22,69 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 22,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,95 USD. Bisher wurden via New York 15.720 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 40,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD im Vergleich zu 3,21 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --57,672 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
