JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit KursVerlusten
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 22,46 USD.
Das Papier von JinkoSolar befand sich um 20:02 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,7 Prozent auf 22,46 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,95 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 51.046 Aktien.
Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,30 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,25 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.
Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,66 Prozent auf 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -57,672 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
