JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gibt am Montagmittag ab

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 24,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 24,95 EUR. Im Tief verlor die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,65 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 25,00 EUR. Bisher wurden heute 15.174 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 122,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR ab. Mit Abgaben von 5,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

JinkoSolar veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 80,09 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will