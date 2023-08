JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Mittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von JinkoSolar. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die JinkoSolar-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 31,20 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 31,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 31,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,70 EUR aus. Bei 31,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.145 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,25 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,93 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2023 bei 29,80 EUR. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 4,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JinkoSolar ließ sich am 14.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,52 CNY gegenüber 0,60 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 107,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.764,78 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30.693,14 CNY ausgewiesen.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JinkoSolar-Anleger Experten zufolge am 23.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 62,56 CNY je JinkoSolar-Aktie.

