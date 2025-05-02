DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.639 +1,9%Nas21.503 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Notierung im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Abend an Boden

22.08.25 20:25 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 23,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
19,88 EUR 0,74 EUR 3,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 20:00 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 23,60 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 23,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.856 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

