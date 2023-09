JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 27,47 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 27,47 USD. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,03 USD aus. Bei 27,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 40.178 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 61,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 123,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2023 auf bis zu 26,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 28.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,00 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -3,15 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 23.534,91 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.303,72 CNY umgesetzt worden waren.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 62,71 CNY je JinkoSolar-Aktie.

