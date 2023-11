JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittag mit KursVerlusten

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 30,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von JinkoSolar befand sich um 11:57 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,8 Prozent auf 30,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 30,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 8.889 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,90 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 23,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,18 Prozent.

Am 30.10.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,21 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JinkoSolar ein EPS von 2,74 CNY je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JinkoSolar ein EPS in Höhe von 82,10 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will