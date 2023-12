JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 31,90 EUR abwärts.

Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 31,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,05 EUR. Zuletzt wechselten 8.350 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). 78,37 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,71 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,74 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.930,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.519,32 CNY in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 79,21 CNY fest.

