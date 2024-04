JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

JinkoSolar im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,7 Prozent auf 22,62 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 22,62 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,62 USD zu. Mit einem Wert von 21,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 31.034 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 50,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.04.2024 bei 21,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 6,81 Prozent sinken.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,34 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 20.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 8,72 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,42 Prozent auf 33,29 Mrd. CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,71 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.04.2024 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.04.2025 dürfte JinkoSolar die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 31,56 CNY je Aktie aus.

