JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 17,23 USD.

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 17,23 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 17,39 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.764 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 53,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Abschläge von 22,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 26.03.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,87 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,54 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -14,753 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

