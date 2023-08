JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag südwärts

JinkoSolar im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 33,32 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 33,32 USD. Die JinkoSolar-Aktie sank bis auf 33,12 USD. Bei 33,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 20.376 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,61 USD) erklomm das Papier am 30.08.2022. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 48,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,53 USD erreichte der Anteilsschein am 15.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 2,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 14.08.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 25,52 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 107,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.693,14 CNY, während im Vorjahreszeitraum 14.764,78 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JinkoSolar ein EPS in Höhe von 62,56 CNY in den Büchern stehen haben wird.

