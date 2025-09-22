JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Dienstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 25,06 USD.
Das Papier von JinkoSolar befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 25,06 USD ab. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,94 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,39 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 9.644 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.
Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,04 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 46,45 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.
JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,32 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie.
