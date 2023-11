JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar macht am Donnerstagmittag Boden gut

So entwickelt sich JinkoSolar

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 32,60 EUR.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 32,60 EUR. Die JinkoSolar-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,90 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,35 EUR. Bisher wurden heute 9.244 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 37,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 31.930,47 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.519,32 CNY umgesetzt worden waren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 82,10 CNY je Aktie.

