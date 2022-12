JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagvormittag mit Kursplus

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester-- Asiatische Börsen schließen tiefer -- Musk verspricht Ende seiner Tesla-Aktienverkäufe -- Merck vereinbart Kooperation mit Mersana -- Stellantis, Fraport im Fokus

DZ Bank nimmt Munich Re in die "Equity Ideas"-Auswahlliste auf. Japans Inflationsrate steigt auf höchsten Stand seit 1981. Deutsche Bundesregierung will Twitter unter EU-Aufsicht stellen. Experte erwartet höhere Preise für Erdöl und Erdgas in 2023. Gas kostet so wenig wie seit russischem Angriff auf Ukraine nicht mehr. Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben.