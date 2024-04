JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,02 USD zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,02 USD zu. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,19 USD aus. Bei 23,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.882 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,45 USD. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,16 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,08 USD. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,34 CNY.

Am 20.03.2024 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 8,72 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 14,28 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,42 Prozent auf 33,29 Mrd. CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,71 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 29.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte JinkoSolar möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,56 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will