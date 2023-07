JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Mittag an Boden

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 38,50 EUR.

Um 11:58 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 38,50 EUR. Die JinkoSolar-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,55 EUR an. Bei 37,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 14.979 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,45 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 75,19 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,42 Prozent.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 16,00 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 CNY je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 23.534,91 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 51,32 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

