JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagvormittag verlustreich

Kurs der JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die JinkoSolar-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,19 USD ab.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 30,19 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 30,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,60 USD. Zuletzt wechselten 1.742 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 95,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 25,56 USD. Mit einem Kursverlust von 15,34 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 31.930,47 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden waren, um 63,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 21.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass JinkoSolar im Jahr 2023 80,09 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will