JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 42,69 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 42,69 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 43,40 USD. Bei 42,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 44.298 JinkoSolar-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,10 USD) erklomm das Papier am 12.08.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 61,86 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.04.2023 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 16,00 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 CNY in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 23.534,91 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden.

Am 14.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 51,32 CNY je Aktie aus.

