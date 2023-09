JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Montagmittag

So entwickelt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 25,15 EUR.

Die Aktie verlor um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 25,15 EUR. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,15 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 25,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.580 JinkoSolar-Aktien.

Am 04.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 57,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 130,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 0,00 Prozent wieder erreichen.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 16,00 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar -3,15 CNY je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.534,91 CNY umgesetzt, gegenüber 19.303,72 CNY im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 62,71 CNY je Aktie belaufen.

