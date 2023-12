JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verzeichnet am Mittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 31,75 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 21:58 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,75 EUR abwärts. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.216 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,90 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 44,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (23,70 EUR). Mit Abgaben von 25,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.10.2023 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,21 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 2,74 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.519,32 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.930,47 CNY ausgewiesen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 79,21 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

