JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittag schwächer

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,1 Prozent auf 23,55 EUR ab.

Die JinkoSolar-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 23,55 EUR. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,55 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 23,90 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.931 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 55,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 57,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 21,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,70 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,73 CNY.

JinkoSolar gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 24,21 CNY gegenüber 2,74 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.930,47 CNY, während im Vorjahreszeitraum 19.519,32 CNY ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 81,02 CNY fest.

