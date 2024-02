JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,14 USD.

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,14 USD. Bei 26,14 USD erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,98 USD. Zuletzt wechselten via New York 9.598 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 125,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 23,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 24,21 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 2,74 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.930,47 CNY – ein Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 19.519,32 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 21.03.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 81,02 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

