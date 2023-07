JinkoSolar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von JinkoSolar

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 41,74 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 41,74 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,50 USD aus. Bei 41,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 19.266 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 69,10 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 65,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,83 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 28.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,00 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JinkoSolar ein EPS von 0,60 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.534,91 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.764,78 CNY in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.08.2023 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 51,32 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will