JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 24,31 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 24,31 USD zu. Bei 24,31 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8.445 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 37,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,21 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -57,672 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

