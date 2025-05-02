JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagabend billiger
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 23,47 USD.
Die JinkoSolar-Aktie musste um 20:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 23,47 USD abwärts. Im Tief verlor die JinkoSolar-Aktie bis auf 23,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,78 USD. Zuletzt wechselten via New York 32.541 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 37,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 42,82 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,66 Prozent zurück. Hier wurden 1,90 Mrd. USD gegenüber 3,21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 04.11.2025 gerechnet.
Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -57,672 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu JinkoSolar
