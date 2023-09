JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Dienstagmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 24,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JinkoSolar-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 24,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,60 EUR. Bei 25,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.821 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 132,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2023 bei 24,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Am 28.04.2023 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 CNY gegenüber -3,15 CNY im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 23.534,91 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 19.303,72 CNY umgesetzt.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 62,71 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

