JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zieht am Dienstagnachmittag deutlich an

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 5,6 Prozent auf 28,02 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,6 Prozent auf 28,02 USD. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,23 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,55 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 40.972 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,27 USD) erklomm das Papier am 12.01.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 118,67 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,88 USD am 25.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,00 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,15 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.534,91 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 21,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.303,72 CNY erwirtschaftet worden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 62,71 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

