JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 26,81 USD.

Um 15:48 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 26,81 USD zu. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,06 USD. Bisher wurden via New York 16.840 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,96 USD) erklomm das Papier am 10.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 119,92 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 23,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 CNY aus.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 81,02 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

