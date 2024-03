JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit sattem Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,3 Prozent auf 24,15 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:49 Uhr 7,3 Prozent im Plus bei 24,15 USD. Bei 24,25 USD erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,51 USD. Bisher wurden via New York 73.316 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 114,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 22,07 USD. Mit Abgaben von 8,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,34 CNY.

JinkoSolar ließ sich am 20.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 8,72 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 14,28 CNY je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.290,27 CNY umgesetzt, gegenüber 30.705,58 CNY im Vorjahreszeitraum.

Am 26.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2024 32,16 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

