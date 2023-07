JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 42,10 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 42,10 USD zu. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 42,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,36 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.779 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 69,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 39,07 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,47 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 8,62 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 16,00 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.534,91 CNY, während im Vorjahreszeitraum 14.764,78 CNY ausgewiesen worden waren.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 14.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 51,32 CNY je Aktie.

