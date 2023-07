JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 38,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 38,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 38,15 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 38,15 EUR. Bisher wurden heute 1.041 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Bei 67,45 EUR markierte der Titel am 02.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 43,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,80 EUR am 12.06.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 3,16 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.04.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 16,00 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 0,60 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.534,91 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.764,78 CNY in den Büchern standen.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 14.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass JinkoSolar im Jahr 2023 51,32 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

